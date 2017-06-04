«Хёндай» пьяного пермяка снес остановку недалеко от администрации Орджоникидзевского района

Около полудня в День пограничника (а также День химика), 28 мая 2017-го, красная иномарка Hyundai Getz снесла дизайнерский павильон на автобусной остановке «Улица Щербакова», что недалеко от администрации Орджоникидзевского района столицы Пермского края.

Судя по фото Евгения Шилова, выложенного в паблике «Мой город Пермь» во ВКонтакте в 12:30, водителю исключительно повезло. Во-первых, его машина протаранила не кирпичное сооружение на противоположной обочине, а легкую конструкцию а-ля Артемий Лебедев. Во-вторых, деревья остановили «Хентай» от полета вниз в лог.

Между тем, очевидцы аварии утверждают в соцсетях, что водитель «Гетца» был банально пьян и еле держался на ногах.

Добавим, за последние дни это второе происшествие на улице Щербакова. 26 мая здесь сгорел двухэтажный жилой деревянный барак. Люди, к счастью, также не пострадали.