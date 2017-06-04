Пикап с гомельскими номерами врезался в березниковский автобус: трое погибших, четверо раненых

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Воскресенье 4 июня 2017 года
Поступила официальная информация о ДТП, случившемся вечером 27 мая 2017-го в Березниках на улице Пятилетки, о чем «Звезда» писала еще ночью (см. по ссылке, там же - видео).
Напомним, дорогой пикап с иностранными номерами и с белорусским флагом на них (AI****-3, где 3 - это Гомельская область), протаранил на встречной полосе двухсекционный пассажирский автобус производства Минского автозавода.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, произошло это в 150 м от дома №150 по улице Пятилетки. В результате, погибли 29-летний водитель Mitsubishi L200 и его пассажиры 1983 и 1985 годов рождения.
Кроме того, ранены еще два человека из пикапа - мужчины 1973 и 1969 г.р., а также двое человек, находившихся в момент удара в салоне автобуса: 57-летняя женщина и 36-летний молодой человек.
По последним данным, люди в иномарке действительно были из Гомеля, работали в ОАО «Буровая компания «Дельта». Расследование аварии взято под контроль белорусским МИД.
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