Пикап с гомельскими номерами врезался в березниковский автобус: трое погибших, четверо раненых

Поступила официальная информация о ДТП, случившемся вечером 27 мая 2017-го в Березниках на улице Пятилетки, о чем «Звезда» писала еще ночью (см. по ссылке, там же - видео).

Напомним, дорогой пикап с иностранными номерами и с белорусским флагом на них (AI****-3, где 3 - это Гомельская область), протаранил на встречной полосе двухсекционный пассажирский автобус производства Минского автозавода.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, произошло это в 150 м от дома №150 по улице Пятилетки. В результате, погибли 29-летний водитель Mitsubishi L200 и его пассажиры 1983 и 1985 годов рождения.

Кроме того, ранены еще два человека из пикапа - мужчины 1973 и 1969 г.р., а также двое человек, находившихся в момент удара в салоне автобуса: 57-летняя женщина и 36-летний молодой человек.

По последним данным, люди в иномарке действительно были из Гомеля, работали в ОАО «Буровая компания «Дельта». Расследование аварии взято под контроль белорусским МИД.