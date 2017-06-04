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Пермская краевая газета

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Трое человек, вероятно, иностранцев погибли на трассе в Березниках, еще четверо ранены (фото, видео)

04:18  28.05.17 ДТП

О страшном ДТП сообщили ближе к ночи на воскресенье, 28 мая 2017-го, пользователи березниковского сегмента Рунета: в соцсетях появились данные и видео с места аварии.

Судя по записи с регистратора проезжавшей мимо машины, около 20:00 на улице Пятилетки недалеко от торгово-развлекательного центра «Оранж-молл» пикап Mitsubishi L200 с номерами АI 8...•3 (Гомельская область Беларуси, грузовой транспорт) выскочил на чужую полосу и столкнулся лоб в лоб с автобусом.

На кадрах, выложенных на Берфоруме очевидцем Андреем Шредером, пассажирский двухсекционный автобус уже пуст, из «Мицубиси» спасатели извлекают тела раненых и погибших, по направлению в город образовалась гигантская пробка, а к пикапу подъехали три фургона скорой помощи.

По предварительным данным, в результате данной аварии три человека из L200 скончались от полученных травм на месте, еще четверо госпитализированы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю факт трагедии подтвердили, но ее подробности появятся не раньше начала рабочего дня (подробности по ссылке).

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