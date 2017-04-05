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Пермская краевая газета

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Среда 5 апреля 2017 года

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Водитель, убивший двоих, счел три года поселения и 3,2 млн рублей компенсации чрезмерным наказанием

20:14  04.04.17 ДТП

Пермский краевой суд 16 марта 2017-го отказал в удовлетворении апелляций осужденного и потерпевших, пытавшихся обжаловать приговор, вынесенный 26 января Кунгурским городским судом -его постоянным присутствием в селе Березовка.

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Напомним, трагедия случилась 7 ноября прошлого года на автодороге Березовка-Тулумбасы. Около 17:55 на нее со стороны деревни Мачино-2 выкатил КамАЗ, перевозивший грунт. При повороте направо управлявший грузовиком 20-летний водитель допустил выезд на встречную полосу, и маневр закончился столкновением с «Ладой-Калиной». 56-летний мужчина, сидевший за рулем ВАЗ-111730, и его 50-летний пассажир скончались на месте.

За то, что произошло, шофер большегруза был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, к двухлетнему лишению водительских прав, а также к выплате компенсации морального вреда четырем родственникам погибших - по 800 тысяч рублей каждому. Но вердикт не устроил ни преступника, ни потерпевших.

Первый попросил снизить срок до двух лет, а суммарный размер выплат - до миллиона. Родственники же настаивали, что смерть их близких случилась не из-за нарушения осужденным правил дорожного движения, а от умышленных действий водителя и сидевшего рядом с ним в кабине собственника КамАЗа. Владелец машины якобы вообще находился за рулем.

Выдвигали стороны и другие аргументы в пользу пересмотра приговора, но ни один из их доводов не был признан апелляционной инстанцией доказуемым. Напротив, краевой суд не нашел оснований для отмены решения Кунгурского городского суда, и вердикт оставили в силе.

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