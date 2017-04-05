Жителя Прикамья осудили на год за 10 яиц, пакет молока и 2000 рублей

Несчастливой датой стало 13 марта 2017-го для жителя Сивинского района Пермского края - он получил свою первую судимость. Причем по серьезной статье - за кражу с незаконным проникновением в чужое жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ).

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Как следует из приговора, вынесенного в Сивинском постоянном присутствии Верещагинского районного суда, преступника не остановил навесной замок на дверях дома потрепевшего - парень забрался внутрь строения из-под крыльца., выставив ударами снизу доски пола веранды. А затем злоумышленник украл две тысячи рублей, 10 куриных яиц и пакет молока.

Похищенным вор распорядился по своему усмотрению, то есть молоко и яйца употребил в качестве пищи, а деньги потратил в магазине. Общий ущерб от совершенного деяния составил таким образом 2101 рубль. И за это судья назначил наказание в виде одного года лишения свободы без штрафа. Правда, условно - с испытательным сроком на тот же год.