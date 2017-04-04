Ремонт пяти джипов и 10 Camry встанет краевому управлению в 2,4 млн рублей - плюс 54 млн на запчасти

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Вторник 4 апреля 2017 года
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Электронный аукцион на услуги по техническому обслуживанию и ремонту одной Toyota Land Cruiser 100, четырех Toyota Land Cruiser 200, четырех Toyota Camry 2,4 и шести Toyota Camry 3,5 объявило Пермское краевое управление по эксплуатации административных зданий.
Срок исполнения выставленного на тендер контракта годичный - с момента его подписания по 31 марта 2018-го, финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, а стартовая максимальная стоимость работ - 2,4 млн рублей. При этом на запасные части, судя по документации к аукциону, заложено 53,652 млн рублей.
Добавим, что возраст машин - различный. Так, Toyota Land Cruiser 100 - 2006 года выпуска, а самым «юным» Camry из списка на ремонт - по четыре года. Кто будет заниматься техобслуживанием этих пятнадцати «Тойот», предполагается выяснить при подведении итогов электронного аукциона - 14 апреля 2017-го.
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