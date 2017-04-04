Березниковский горсуд приговорили к сносу – за 1 млн рублей

В столице Верхнекамья будет снесено здание Березниковского городского суда, расположенное на улице Преображенского, 17. Соответствующий электронный аукцион уже состоялся, и известен его победитель.

Подписывайтесь на Telegram , Twitter , Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

Как следует из технического задания к тендеру, двухэтажное кирпичное строение с деревянными перекрытиями и перегородками, возведенное в 1952 году, списано еще в ноябре 2016-го. А ликвидировано оно должно быть за 90 дней с момента подписания государственного контракта с подрядчиком.

При этом исполнитель должен обеспечить все необходимые согласования, сохранность тепловых, водопроводных, канализационных и энергетических сетей, складирование и затем вывоз строительного мусора и так далее.

Стартовая максимальная стоимость выставленного на конкурс подряда составляла более 2,3 млн рублей, но оба участника аукциона предложили одинаковое снижение – до 1 млн 3 тысяч 714 рублей 29 копеек.

Случилось ли такое единодушие из-за согласованных действий ООО «Экология. Комплексные коммуникации» и ООО «ОВА»? Вероятно. Тем не менее победителем была объявлена первая компания.



