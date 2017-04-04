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Пермская краевая газета

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Вторник 4 апреля 2017 года

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Под Верещагино пешеход упал под колеса «Самары» и погиб

10:30  04.04.17 ДТП

 

Смертельную травму получил мужчина 1969 года рождения, в ночь на 4 апреля 2017-го упавший прямо под колеса встречной «Самары».

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Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, случилась трагедия в 00:40 на автодороге Верещагино-Кукеты - на 7 км. В сторону Кукетов двигался ВАЗ-21134 под управлением 24-летнего молодого человека, а пешеход направлялся в райцентр. Но неожиданно он потерял равновесие и рухнул на проезжую часть.

Затормозить водитель не успел. В результате наезда жертва ДТП получила травмы, несовместимые с жизнью. К моменту приезда медиков несчастный был уже мертв.

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