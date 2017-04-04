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Пермская краевая газета

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Житель Прикамья из украденного у пейнтболиста «ствола» истязал сожительницу краской

20:36  03.04.17 Ну и ну!

Виновным сразу по двум статьям УК РФ - в краже и истязании - был признан 14 марта житель Кунгурского района Пермского края.

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Как следует из приговора, вынесенного мировым судьей, кунгуряк однажды в середине ноября 2016 года утром, будучи пьяным, в помещении горнолыжной базы «Калинино» тайно похитил у незнакомого спортсмена пейнтбольный маркер TIPPMANN 98 CUSTOM с полным комплектом: баллоном с воздухом, фидером для зарядов с краской и запасом самих шариков.

Применил же это устройство гражданин уже дома, испытав его на своей сожительнице. Прежде парень ее просто избивал, что стало как бы и неинтересным, но тут выдался случай даму сердца еще и расстрелять. Понарошку. Вот только выпущенные с близкого расстояния в руку и ногу жертвы шары причинили женщине достаточно болезненные травмы.

Мало того, что стрелок-алконавт перепачкал красящим составом одежду подруги, на теле у несчастной вдобавок образовались гематомы, из-за которых она пошла к врачу, а затем и написала заявление в полицию.

В результате, правоохранители раскрыли сразу два преступления: таинственное исчезновение маркера и «причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев».

За кражу кунгуряку причитались обязательные работы на срок в 160 часов, за истязание - ограничение свободы на год. Но в итоге менее строгое наказание было поглощено более строгим.

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