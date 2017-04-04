Родился в рубашке: «десятка» - в лепешку, а водитель бровь разбил

Жуткое ДТП случилось в воскресенье, 2 апреля 2017-го, днем на трассе Кунгур-Ленск в Пермском крае.

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По свидетельству очевидцев, во время обгона потерял управление и буквально превратился в лепешку автомобиль ВАЗ-2110. Молодой человек за рулем «десятки» на большой скорости попытался обойти автокран, но легковая машина зацепила его колесо и отправилась кувыркаться за обочиной.

При этом сам лихач мало того, что остался жив, - он практически не пострадал, сообщает портал kungur59.ru. Разве что разбил бровь и, вероятно, получил сотрясение мозга. Если имелось, что сотрясать.