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Пермская краевая газета

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Вторник 4 апреля 2017 года

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Родился в рубашке: «десятка» - в лепешку, а водитель бровь разбил

18:41  03.04.17 ДТП

Жуткое ДТП случилось в воскресенье, 2 апреля 2017-го, днем на трассе Кунгур-Ленск в Пермском крае.

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По свидетельству очевидцев, во время обгона потерял управление и буквально превратился в лепешку автомобиль ВАЗ-2110. Молодой человек за рулем «десятки» на большой скорости попытался обойти автокран, но легковая машина зацепила его колесо и отправилась кувыркаться за обочиной.

При этом сам лихач мало того, что остался жив, - он практически не пострадал, сообщает портал kungur59.ru. Разве что разбил бровь и, вероятно, получил сотрясение мозга. Если имелось, что сотрясать.

Фото kungur59.ru

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