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Пермская краевая газета

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Вторник 4 апреля 2017 года

встречай юбилей +100

В июне православная Россия отметит 100-летие освящения главного храма Уральского Афона

17:38  03.04.17 Юбилей

Следом за 100-летием Пермского госуниверситета, отмеченным в прошлом году, вскоре Прикамье встретит и юбилей знакового православного события, произошедшего век назад: 7-9 июня 1917-го был освящен крупнейший на Урале соборный Крестовоздвиженский храм Белогорского Свято-Николаевского монастыря.

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Заседание оргкомитета по празднованию знаменательной даты 3 апреля 2017 года провел глава региона Максим Решетников.

«Остается чуть больше 2 месяцев, - сказал он. - Времени не так много, поэтому нам предстоит активно включиться в работу. В первую очередь, конечно, необходимо привести в полную готовность сам Крестовоздвиженский собор и его основные объекты. Уверен, юбилейное событие привлечет к нам многих верующих из других регионов. И конечно, хотелось бы, чтобы все прошло достойно». 

Кроме того, и.о. губернатора заверил, что и после юбилея внимание руководства края к развитию Белогорской обители не ослабнет: «Сегодняшнее заседание оргкомитета должно задать вектор нашего дальнейшего плодотворного взаимодействия в интересах главной святыни Пермского края». План по поддержке монастыря, по словам Максима Решетникова, будет разработан на пятилетку.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, в свою очередь, отметил, что Белая гора - культурное наследие всего Прикамья. А член совета попечителей НП «Фонд поддержки воссоздания Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря «Белая гора», депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Скриванов напомнил, что возрождение Уральского Афона идет уже 26 лет:

«За это время очень многое сделано – причем не только за счет помощи от государства, но и с серьезным участием частных пожертвований, в первую очередь от крупных предприятий. Но жертвуют на восстановление собора и простые люди, причем со всей страны. Как строили собор всем миром сто лет назад, так же всем миром и восстанавливаем его сегодня».


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