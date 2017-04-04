Пермячке Томашовой досталось «серебро» лондонской Олимпиады-2012. Отдадут ли?

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Вторник 4 апреля 2017 года
Двукратная чемпионка мира и обладательница серебряной награды Олимпиады-2004 в Афинах пермячка Татьяна Томашова может получить еще одну олимпийскую медаль.
На лондонской Олимпиаде 2012 года Татьяна Томашова финишировала четвертой в забеге на дистанции 1500 метров, уступив соответственно двум бегуньям из Турции - Аслы Алптекин и Гамзе Булут – и Мариам Юсуф Джамал из Бахрейна.
Однако первая турчанка была дисквалифицирована за применение допинга еще два года назад, а совсем недавно Международная федерация легкоатлетических ассоциаций нашла нарушения в биологическом паспорте второй девушки из Турции и аннулировала все ее спортивные результаты с 2001 года. Таким образом, «золото» позапрошлой Олимпиады достанется бегунье из Бахрейна, а «серебро», по логике событий, должно достаться нашей Томашовой.
Правда, после всех недавних злоключений, связанных с российскими легкоатлетами, верится в это с трудом. Поэтому сей факт может стать своеобразной проверкой на вши… извините – на двойные стандарты – членов руководства международной федерации. В последнее время наших спортсменов постоянно чего-нибудь лишают – как по справедливости, так и, похоже, без оной. Вот и посмотрим, что победит на этот раз - спортивный принцип или снова политика?
Максим ШАРДАКОВ, фото сайта runners.ruЧитайте также >>>
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