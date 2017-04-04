«Амкар» и «Терек»: победить помешали эмоции

Поединок соседей по турнирной таблице, как и ожидалось, получился упорным и завершился закономерной ничьей – 1:1.

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983 минуты длилась «сухая» серия пермского «Амкара» на родном стадионе. Последний раз перед своими болельщиками пермяки пропустили гол почти год назад – 8 мая от форварда екатеринбургского «Урала» Спартака Гогниева. Рекордную для пермского клуба серию прервал Магомед Митришев, который на 31 минуте нанес разящий удар с линии штрафной, пробивший нашего Дмитрия Хомича.

Правда, счет открыли подопечные Гаджи Гаджиева. В дебюте встречи отличился Роланд Гиголаев, головой замкнувший передачу Михаила Костюкова. Похоже, в весенней части чемпионата у «красно-черных» забивает только Роланд, ранее, кстати, не отличавшийся высокой результативностью. Чернобородый полузащитник «Амкара» с тремя голами в личном активе на данный момент является лучшим снайпером клуба.

Хозяева были ближе к победе, однако преодолеть оборонительные порядки «Терека» им оказалось не по зубам. Трудно сказать, кто из наставников был больше доволен результатом – похоже, что никто. На послематчевой пресс-конференции главный тренер грозненцев Рашид Рахимов хотя и сам был, похоже, не в настроении, но с присущим ему чувством юмора посетовал на недовольство со стороны пермских журналистов, огорченных из-за упущенной победы любимого клуба.

Рулевой «Амкара» Гаджи Гаджиев тоже был краток: «Игра была тяжелая – много борьбы. Результат нас огорчил, но не потому, что мы обязательно должны были выиграть. Хотя был хороший момент у Прокофьева, когда он головой бил с метра. Огорчил потому, что мы не сыграли так, как можем. Я думаю, основная причина – эмоции, с которыми мы не справились…»

Кстати, в ближайшее время Гаджи Муслимович станет гостем нашей редакции. Если у читателей «Звезды» есть вопросы к главному тренеру «Амкара», то они могут их задать их по электронной почте на адрес maka.72@mail.ru

Максим ШАРДАКОВ, фото Владимира БИКМАЕВА