Сити-менеджер Осы и глава города ушли в отставку

Намерение главы администрации пермского райцентра Оса Андрея Щурина покинуть свой пост ради перехода на другую работу привело сразу к двум отставкам в местной власти, впрочем, в цепочке событий явно просматривается общий режиссерский замысел.

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Итак, во-первых, заявление на увольнение написал сам Щурин, и осинские депутаты дали согласие на освобождение сити-менеджера от должности. Во-вторых, вакантным стало и место мэра: глава города и председатель городской Думы Михаил Алатырев также решил досрочно сложить полномочия, сообщает издание «Осинское Прикамье».

Ведь после отставки Щурина депутаты единогласно внесли поправки в Устав городского поселения, согласно которым обязанности мэра и сити-менеджера отныне будет исполнять один человек. А затем горДума объявила конкурс на ставшую вакантной должность главы Осы. Он состоится 21 апреля, и Алатырев - претендент №1.