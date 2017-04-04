Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 4 апреля 2017 года

встречай юбилей +100

Сити-менеджер Осы и глава города ушли в отставку

13:33  03.04.17 Политика

Намерение главы администрации пермского райцентра Оса Андрея Щурина покинуть свой пост ради перехода на другую работу привело сразу к двум отставкам в местной власти, впрочем, в цепочке событий явно просматривается общий режиссерский замысел.

Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

Итак, во-первых, заявление на увольнение написал сам Щурин, и осинские депутаты дали согласие на освобождение сити-менеджера от должности. Во-вторых, вакантным стало и место мэра: глава города и председатель городской Думы Михаил Алатырев также решил досрочно сложить полномочия, сообщает издание «Осинское Прикамье».

Ведь после отставки Щурина депутаты единогласно внесли поправки в Устав городского поселения, согласно которым обязанности мэра и сити-менеджера отныне будет исполнять один человек. А затем горДума объявила конкурс на ставшую вакантной должность главы Осы. Он состоится 21 апреля, и Алатырев - претендент №1.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация