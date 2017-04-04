57-летний пермяк погиб под колесами Hilux

Трагедия произошла около полуночи в пятницу, 31 марта 2017-го, в Перми на шоссе Космонавтов.

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Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина 1960 года рождения решил перебежать оживленную даже ночью трассу там, где делать этого нельзя. А в результате, в 23:45 гражданин был насмерть сбит автомобилем, мчавшим в направлении аэропорта.

Роковой наезд случился возле дома №193 на участке между улицами Космонавта Леонова и Дениса Давыдова. По иронии судьбы, за рулем иномарки Toyota Hilux находился сверстник погибшего - также 57-летний пермяк.

