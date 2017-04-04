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Пермская краевая газета

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Вторник 4 апреля 2017 года

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Пьян, без прав и за рулем: в Перми при столкновении «Тойот» ранены два мужчины и девушка

10:12  03.04.17 ДТП

В центре Перми в ночь на воскресенье, 2 апреля 2017-го, столкнулись два автомобиля марки Toyota - трое человек пострадали.

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Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, Corolla догнала Camry на светофоре и на полном ходе врезалась ей в корму. Произошло это в 00:50 на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова: «Тойота Камри», двигавшаяся в сторону Перми II, остановилась на запрещающий сигнал и угодила под удар сзади.

Виновник ДТП, парень 28 лет, управлявший «Короллой», мчавшей следом, затормозить не успел, а в результате угодил в больницу сам и отправил туда же сверстника-пассажира и пассажирку 1995 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови лихач отказался. Более того, у него не было и прав.

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