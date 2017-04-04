И кондукторши бывают бешеными: жительница Прикамья крушила имущество обидчика бампером и кувалдой

Жительница Ильинского района Пермского края, кондуктор общественного транспорта, наказана 15 марта 2017-го за умышленное повреждение чужого имущества - приговор был вынесен в одном из судебных участков территории.

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Как следует из материалов дела, гражданка, будучи в нетрезвом состоянии, решила отомстить обидевшему ее мужчине и однажды ночью реализовала преступный умысел. Для этого женщина подъехала на своем автомобиле «Ока» в дому недруга и трижды протаранила стоявшую на улице его машину Lada Granta: врезалась раз, сдала назад и так далее.

После чего страшная в гневе автоледи принялась за ограду неприятельского участка: разогнавшись на «Оке», выбила бампером ворота, а затем еще и снесла посредством тарана часть забора. В довершение же разрушений дама поставила точки кувалдой: вышибла стекло в окне дома, а у «Гранты» повредила лобовое и в двух местах капот.

Общий ущерб, причиненный имуществу потерпевшего, мировой судья оценила в 70 тысяч рублей, и эту сумму с осужденной решено взыскать. Кроме того, ее приговорили к исправительным работам сроком на полгода с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно.

При назначении наказания обиняемой было учтено, что она - мать-одиночка. Между тем, немногим ранее даму еще и оштрафовали за незаконное проникновение на частную территорию - на 5 тысяч рублей по части 1 статьи 139 УК РФ.

Фото из архива