Обобрали по описи: зайдя к приставам в золоте, дама вышла уже без украшений

Жительница Пермского района наделала кредитных и прочих долгов почти на миллион, но вот расплачиваться вовсе не спешила. Хотя в отдел судебных приставов захаживала и плакалась им, мол, даже жить - и то не на что.

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Впрочем, как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального УФССП, на днях гражданка все же сумела погасить часть задолженности. Правда, не по доброй воле, а из-за случайности: вышла из образа золушки и прокололась.

Просто дама погналась за двумя зайцами: захотела и в гости сходить расписной красоткой, и к приставам заскочить. В результате же, отдел по Пермскому району женщина посетила с золотыми украшениями, а покинула без них.

Приставы визит особы, увешанной драгметаллом, оценили профессионально и предложили ей снять с себя все богатство и сдать под арест. Очевидно, после реализации описанного добра долг пермячки сильно уменьшится.