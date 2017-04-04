Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 4 апреля 2017 года

встречай юбилей +100

Обобрали по описи: зайдя к приставам в золоте, дама вышла уже без украшений

17:20  02.04.17 Ну и ну!

Жительница Пермского района наделала кредитных и прочих долгов почти на миллион, но вот расплачиваться вовсе не спешила. Хотя в отдел судебных приставов захаживала и плакалась им, мол, даже жить - и то не на что.

Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

Впрочем, как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального УФССП, на днях гражданка все же сумела погасить часть задолженности. Правда, не по доброй воле, а из-за случайности: вышла из образа золушки и прокололась.

Просто дама погналась за двумя зайцами: захотела и в гости сходить расписной красоткой, и к приставам заскочить. В результате же, отдел по Пермскому району женщина посетила с золотыми украшениями, а покинула без них.

Приставы визит особы, увешанной драгметаллом, оценили профессионально и предложили ей снять с себя все богатство и сдать под арест. Очевидно, после реализации описанного добра долг пермячки сильно уменьшится.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация