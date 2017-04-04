Банки огурцов для головы оппонента оказалось мало, и верещагинец добавил удар бутылкой

Дело о бое стеклотары рассматривалось 14 марта 2017-го в одном из судебных участков Верещагинского района Пермского края.

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Как следует из опубликованного приговора, житель города-райцентра вечером 26 октября прошлого года был в гостях у своего двоюродного брата и распивал с ним и его знакомым водочку под баночные огурчики. Но, как это обычно и водится в российских весях, застолье неожиданно обернулось сначала словесной перебранкой, а затем рукопашной схваткой.

Впрочем, напавший на хозяйского кузена третий собутыльник на мощь собственных кулаков расчитывал мало, а потому, улучив момент, обрушил на череп оппонента все три литра из-под-огуречной банки. Правда, хоть та и разлетелась вдребезги на смоченные рассолом осколки, получивший нешуточный удар мужчина остался на ногах и даже продолжил атаку.

И все же его противник добился желаемого эффекта, правда, с помощью уже следующего вида оружия - емкости 0,5 литра, в которой совсем недавно плескалась водка. Бутылка оказалась крепче банки и не разбилась, зато из раны на голове гостя наконец хлынула кровь, и он сдался, бежав из квартиры даже без верхней одежды.

Залечивать физические и душевные травмы побежденный участник боя стеклотары отправился еще к одной родственнице - тоже двоюродной. А уже та поутру убедила раненого, что спускать с рук случившееся нельзя, и нужно идти писать заявление в полицию. Так мужчина и поступил, и дело дошло до мирового судьи.

Между тем, экспертиза установила, что несчастному дважды постучали по теменной части черепа тупыми твердыми предметами, вследствие чего было причинено сотрясение мозга. Но вред здоровью медики признали легким, а потому и приговорили драчуна всего лишь к 6 месяцам исправительных работ.