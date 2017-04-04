На 3,5 года строгого режима увеличили срок зеку-карманнику, сопротивлявшемуся изъятию телефона

Оспорить дополнительное наказание за дезорганизацию работы колонии, полученное во время отбывания 6-летнего срока, попытался осужденный за карманные кражи житель Мотовилихи.

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Апелляция рассматривалась Пермским краевым судом 9 марта: мужчина настаивал, что невиновен в инкриминированном ему деянии, считая совершенное 11 августа 2016 года исключительно административным правонарушением. А случилось тогда следующее: заключенный воспротивился намерению сотрудника ГУФСИН изъять сотовый телефон.

Иметь при себе средства связи отбывающим наказание запрещено законом, так что работник отдела безопасности колонии, обнаруживший гаджет в тумбочке осужденного и собиравшийся унести мобильное устройство с собой, действовал в рамках полномочий. Но владелец нелегальной трубки попробовал отобрать ее у человека в форме и толкнул его.

Не ожидавший сопротивления представитель администрации пенитенциарного учреждения потерял равновесие, упал на спину, ударился об угол кровати и получил телесное повреждение. Причем все случившиеся события исправно зафиксировал и видеорегистратор, установленный в камере, где произошел акт неповиновения.

Соответственно, убедить крайсуд в своей правоте у жалобщика не получилось. В результате, приговор Губахинского городского суда от 23 января 2017-го остался в силе: осужденному добавили еще 3,5 года содержания в колонии строгого режима, и теперь буйный карманник выйдет на свободу лишь в 2023-м.