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Пермская краевая газета

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Вторник 4 апреля 2017 года

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LADA Kalina врезалась в «ГАЗель» с воспитанниками детдома, ехавшими в больницу, - ранена медработник

12:57  30.03.17 ДТП

ДТП с микроавтобусом, перевозившим воспитанников Пешнигортского детского дома Пермского края, случилось в среду, 29 марта 2017-го, в столице Коми округа Кудымкаре.

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Произошла авария около 08:50 возле стадиона «Парма», сообщает популярное окружное издание «Парма-Новости». По свидетельству очевидцев, из-за утреннего мороза проезжая часть была скользкой, женщина за рулем оказавшегося «в том же месте в тот же час» отечественного автомобиля LADA Kalina не стравилась с управлением, и «Калину» бросило на ГАЗ 3221.

От столкновения транспортных средств дети, впрочем, не пострадали, а вот сопровождавшая их медицинский работник сильно ударилась головой и была госпитализирована.

Фото «Парма-Новости», Валентина Коньшина

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