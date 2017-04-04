LADA Kalina врезалась в «ГАЗель» с воспитанниками детдома, ехавшими в больницу, - ранена медработник

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Вторник 4 апреля 2017 года
ДТП с микроавтобусом, перевозившим воспитанников Пешнигортского детского дома Пермского края, случилось в среду, 29 марта 2017-го, в столице Коми округа Кудымкаре.
Произошла авария около 08:50 возле стадиона «Парма», сообщает популярное окружное издание «Парма-Новости». По свидетельству очевидцев, из-за утреннего мороза проезжая часть была скользкой, женщина за рулем оказавшегося «в том же месте в тот же час» отечественного автомобиля LADA Kalina не стравилась с управлением, и «Калину» бросило на ГАЗ 3221.
От столкновения транспортных средств дети, впрочем, не пострадали, а вот сопровождавшая их медицинский работник сильно ударилась головой и была госпитализирована.
Фото «Парма-Новости», Валентина Коньшина
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