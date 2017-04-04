Пермские приставы арестовали 2100 гусей

В рамках мероприятий по принудительному взысканию долга с прикамского фермера сотрудники отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам арестовали 2100 гусей.

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, владелец птиц ранее заложил их в банк в целях получения кредита, но своевременно рассчитаться по нему не смог. Оставшаяся задолженность составляет около 865 тысяч рублей, а стоимость поголовья, на которое наложены обеспечительные меры, - 1,4 млн рублей.

Так что после его продажи нужная сумма будет погашена, а более полумиллиона вернут фермеру. Но до торгов гуси оставлены в хозяйстве на ответственное хранение. При этом экс-собственник должен заботиться об арестованных животных, как о своих, а продавать и забивать - не имеет права под угрозой уголовной ответственности.