За помощь в проверке сцепления прикамец наказан на 200 тысяч рублей и лишен прав на 2,5 года

Очередной рецидив управления транспортным средством в нетрезвом виде рассматривался 7 марта 2017-го в одном из судебных участков Осинского района Пермского края.

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Как следует из материалов дела, мужчина, ранее оштрафованный за пьяную езду на 30 тысяч рублей и на полтора года лишенный водительских прав, в ноябре 2016-го снова попался патрулю ГИБДД в состоянии слегка подшофе. Впрочем, сам прикамец утверждал, что не виновен.

По его версии, в качестве пассажира он доехал на машине приятеля до магазина в деревне Шульдиха Еловского района и возле него согласился на просьбу друга проверить работу сцепления и коробки передач. Именно для этого якобы гражданин сел за руль и тронул автомобиль с места.

Но уже через пару метров остановил его и хотел покинуть салон, как рядом неожиданно появились сотрудники ГИБДД. Оказалось, они наблюдали за совершаемым маневром и решили проверить, почему двое в транспортном средстве пересаживаются с сиденья на сиденье.

Между тем, утром того дня обвиняемый, как он признался сам, выпил полбутылки пива, поэтому на просьбу патрульных пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в организме, увы, ответил отказом. То есть по факту уже вступил в конфликт с законом.

Соответственно, других аргументов и доказательств осинской Фемиде более и не требовалось. Проступок был квалифицирован по уголовной статье, правда, мужчина остался на свободе, но оштрафовали его теперь уже на 200 тысяч рублей и прав лишили на 2,5 года.