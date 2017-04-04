Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 4 апреля 2017 года

встречай юбилей +100

Отсидевший за 6 угонов и отпущенный по УДО прикамец снова рискнул и опять попался

16:48  29.03.17 ДТП

Выпущенный из колонии на 1 год 1 месяц и 1 день раньше срока, положенного по приговору, житель Пермского края снова совершил преступление и опять попался.

Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

Как следует из материалов дела, слушавшегося 9 марта в Еловском постоянном присутствии Осинского райсуда, несколько лет назад мужчина совершил шесть угонов в Индустриальном районе Перми и был наказан четырьмя годами 10 днями лишения свободы, но вышел на волю по УДО.

А на исходе минувшей зимы 35-летний парень, пристроившийся в глубинке на пилораме в качестве сторожа, обнаружил, что в стоящем на территории предприятия седельном тягаче Урал-4320 не закрыта кабина, причем в замке зажигания торчат ключи. Это оказалось выше сил любителя покататься, и он сорвался.

Тем более что был на тот момент - в одиннадцать часов вечера - выпивши, и поступки не контролировал. Вероятно, именно поэтому мужчина, усевшись за руль и запустив двигатель, сумел проехать всего несколько метров, и машина заглохла. Впрочем, даже за столь краткий путь дали 2,5 года.

Точнее, два - за угон большегруза плюс полгода - в счет неотбытого наказания, назначенного Индустриальным райсудом. Могло быть и больше, но обвиняемый обратился в суд с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке, просьбу учли и наказали в размере 2/3 от максимума.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация