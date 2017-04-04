Отсидевший за 6 угонов и отпущенный по УДО прикамец снова рискнул и опять попался

Выпущенный из колонии на 1 год 1 месяц и 1 день раньше срока, положенного по приговору, житель Пермского края снова совершил преступление и опять попался.

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Как следует из материалов дела, слушавшегося 9 марта в Еловском постоянном присутствии Осинского райсуда, несколько лет назад мужчина совершил шесть угонов в Индустриальном районе Перми и был наказан четырьмя годами 10 днями лишения свободы, но вышел на волю по УДО.

А на исходе минувшей зимы 35-летний парень, пристроившийся в глубинке на пилораме в качестве сторожа, обнаружил, что в стоящем на территории предприятия седельном тягаче Урал-4320 не закрыта кабина, причем в замке зажигания торчат ключи. Это оказалось выше сил любителя покататься, и он сорвался.

Тем более что был на тот момент - в одиннадцать часов вечера - выпивши, и поступки не контролировал. Вероятно, именно поэтому мужчина, усевшись за руль и запустив двигатель, сумел проехать всего несколько метров, и машина заглохла. Впрочем, даже за столь краткий путь дали 2,5 года.

Точнее, два - за угон большегруза плюс полгода - в счет неотбытого наказания, назначенного Индустриальным райсудом. Могло быть и больше, но обвиняемый обратился в суд с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке, просьбу учли и наказали в размере 2/3 от максимума.

