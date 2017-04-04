Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 4 апреля 2017 года

встречай юбилей +100

2-летний мальчик в одной рубашке и мокрой обуви подобран на улице в Прикамье

14:38  29.03.17 Происшествия

В инфекционном отделении Добрянской городской больницы Пермского края находится ребенок возрастом 2,5 года, подобранный на улице жительницей одного из сел территории.

Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

Произошло это 24 марта 2017-го. Мальчик был в одной рубашке и мокрой обуви, шел в сторону лога и звал маму, сообщает популярное в регионе районное издание «Зори плюс». Малыша перехватила и укутала в свой шарф неравнодушная женщина, которая понесла ребенка по селу обратно и нашла-таки тот дом, откуда паренек начал путешествие.

Правда, взрослые внутри были пьяны, мужчина спал, дама бодрствовала, но матерью она не являлась. Та, оказывается, просто бросила ребенка на попечение знакомых и исчезла в неизвестном направлении. Вскоре о случившемся узнали в сельсовете, оповестили полицию, и в конце концов власти приняли решение поместить мальчика в больницу.

К счастью, он был и остается здоров, жители города, узнав о судьбе ребенка, нанесли ему теплых вещей, игрушек и угощений, а вот мама до сих пор так и не объявилась. Между тем, в администрации села изданию сообщили, что она на хорошем счету, правда, является безработной вдовой и живет с сыном на пособие по потере кормильца.

Фото «Зори плюс»

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация