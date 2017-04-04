2-летний мальчик в одной рубашке и мокрой обуви подобран на улице в Прикамье

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и издатель — АО «Газета «Звезда»
Вторник 4 апреля 2017 года
В инфекционном отделении Добрянской городской больницы Пермского края находится ребенок возрастом 2,5 года, подобранный на улице жительницей одного из сел территории.
Произошло это 24 марта 2017-го. Мальчик был в одной рубашке и мокрой обуви, шел в сторону лога и звал маму, сообщает популярное в регионе районное издание «Зори плюс». Малыша перехватила и укутала в свой шарф неравнодушная женщина, которая понесла ребенка по селу обратно и нашла-таки тот дом, откуда паренек начал путешествие.
Правда, взрослые внутри были пьяны, мужчина спал, дама бодрствовала, но матерью она не являлась. Та, оказывается, просто бросила ребенка на попечение знакомых и исчезла в неизвестном направлении. Вскоре о случившемся узнали в сельсовете, оповестили полицию, и в конце концов власти приняли решение поместить мальчика в больницу.
К счастью, он был и остается здоров, жители города, узнав о судьбе ребенка, нанесли ему теплых вещей, игрушек и угощений, а вот мама до сих пор так и не объявилась. Между тем, в администрации села изданию сообщили, что она на хорошем счету, правда, является безработной вдовой и живет с сыном на пособие по потере кормильца.
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