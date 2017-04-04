Действия экс-прокурора Прикамья могли угрожать безопасности населения края

Отпуск экс-прокурора Прикамья, а последние 8 лет главы Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова, в который он ушел незадолго до начала обысков в ведомстве, теперь превратился фактически в бегство за границу.

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Дело в том, что оперативные мероприятия УФСБ по Пермскому краю привели к возбуждению уголовного дела в отношении высокопоставленного юриста, теперь подозреваемого, по крайней мере, в превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Ъ-Прикамье».

Обыски якобы прошли и у родственников бывшего обл- и крайпрокурора, причем у них изъято примерно 127 млн рублей наличными. Подозревают же Кондалова в том, что он подписал подложные свидетельства о регистрации опасных производственных объектов. В документах был указан заниженный класс опасности, что позволило собственникам объектов меньше тратить на их содержание.

Тем самым казна недосчиталась около 100 млн рублей отчислений, а население края оказалось перед угрозой чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Фото Владимира БИКМАЕВА

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