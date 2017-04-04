Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 4 апреля 2017 года

встречай юбилей +100

Действия экс-прокурора Прикамья могли угрожать безопасности населения края

12:59  29.03.17 Скандалы

Отпуск экс-прокурора Прикамья, а последние 8 лет главы Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова, в который он ушел незадолго до начала обысков в ведомстве, теперь превратился фактически в бегство за границу.

Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

Дело в том, что оперативные мероприятия УФСБ по Пермскому краю привели к возбуждению уголовного дела в отношении высокопоставленного юриста, теперь подозреваемого, по крайней мере, в превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Ъ-Прикамье».

Обыски якобы прошли и у родственников бывшего обл- и крайпрокурора, причем у них изъято примерно 127 млн рублей наличными. Подозревают же Кондалова в том, что он подписал подложные свидетельства о регистрации опасных производственных объектов. В документах был указан заниженный класс опасности, что позволило собственникам объектов меньше тратить на их содержание.

Тем самым казна недосчиталась около 100 млн рублей отчислений, а население края оказалось перед угрозой чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Фото Владимира БИКМАЕВА

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация