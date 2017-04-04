В подвале дома осужденной за ущерб в 150 млн приставы обнаружили клад

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Вторник 4 апреля 2017 года
Осужденная за особо крупное мошенничество жительница Перми. как оказалось, хранила в подвале своего дома доставшиеся ей в наследство предметы, представляющие историческую и культурную ценность.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, с находящейся в колонии женщины приставам нужно взыскать 149 млн 920 тысяч рублей, и обнаруженный в погребе особняка настоящий клад хотя бы частично поможет решить эту задачу. Вскоре найденные в подземелье вещи и ценности будут выставлены на аукцион.
Им уже заинтересовались потенциальные покупатели. Ведь в списке иконы прошлых веков, кортики морских офицеров Второй мировой войны, изготовленные в 1936-38 годах, коллекционные монеты, серебряная посуда и даже золотой слиток.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц