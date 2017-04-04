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Пермская краевая газета

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В подвале дома осужденной за ущерб в 150 млн приставы обнаружили клад

12:22  29.03.17 Криминал

Осужденная за особо крупное мошенничество жительница Перми. как оказалось, хранила в подвале своего дома доставшиеся ей в наследство предметы, представляющие историческую и культурную ценность.

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, с находящейся в колонии женщины приставам нужно взыскать 149 млн 920 тысяч рублей, и обнаруженный в погребе особняка настоящий клад хотя бы частично поможет решить эту задачу. Вскоре найденные в подземелье вещи и ценности будут выставлены на аукцион.

Им уже заинтересовались потенциальные покупатели. Ведь в списке иконы прошлых веков, кортики морских офицеров Второй мировой войны, изготовленные в 1936-38 годах, коллекционные монеты, серебряная посуда и даже золотой слиток.

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