Сердце 79-летнего водителя остановилось, и Lifan протаранил «Ладу»

Трагедия произошла в городе Добрянка Пермского края 27 марта 2017 года.

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По улице Советская в направлении выезда из райцентра двигался Lifan, за рулем которого находился 79-летний пенсионер. Но недалеко от перекрестка с улицей Победы иномарка неожиданно врезалась в припаркованную на обочине «Ладу», после чего зарылась в сугроб.

А когда на место происшествия прибыли спасатели, пожарные и медики, оказалось, что у виновника ДТП случился приступ, и остановилось сердце, - он умер, сообщает популярное добрянское издание «Зори плюс». До аварии или после нее скончался мужчина, установят эксперты.