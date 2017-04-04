Сердце 79-летнего водителя остановилось, и Lifan протаранил «Ладу»

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Вторник 4 апреля 2017 года
Трагедия произошла в городе Добрянка Пермского края 27 марта 2017 года.
По улице Советская в направлении выезда из райцентра двигался Lifan, за рулем которого находился 79-летний пенсионер. Но недалеко от перекрестка с улицей Победы иномарка неожиданно врезалась в припаркованную на обочине «Ладу», после чего зарылась в сугроб.
А когда на место происшествия прибыли спасатели, пожарные и медики, оказалось, что у виновника ДТП случился приступ, и остановилось сердце, - он умер, сообщает популярное добрянское издание «Зори плюс». До аварии или после нее скончался мужчина, установят эксперты.
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