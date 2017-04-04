На улице Кунгура появился двухочковый провал

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Вторник 4 апреля 2017 года
Талые воды обостряют процессы карстовой активности, а Кунгур и район вокруг, как известно, территория закарстованная.
Немудрено поэтому, что к вечеру 28 марта в древнем городе Пермского края на улице Свободы напротив стадиона РМЗ образовался очередной провал в проезжей части. Причем состоит он из двух дыр, как бы из двух глаз, присматривающих за дорожниками и проезжающими автомобилистами.
Звонок от диспетчера ЕДДС о возникновении отверстий в асфальтобетоне поступил на пульт Кунгурской городской службы спасения около семи часов вечера, сообщили «Звезде» в КГСС. На место немедленно выехало одно из подразделений службы.
Но все, что ГОР-3 смогла сделать, - это огородить опасную зону маркировочной лентой. И предупредить через соцсети водителей и пешеходов - чтоб были осторожнее.
Фото Ивана КОБЕЛЕВА, ВКонтакте
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