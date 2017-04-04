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Пермская краевая газета

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Пермский МФЦ и «Фонд капремонта» больше не пара: развод с 4 апреля

19:42  28.03.17 Не стало

Договор между Пермским многофункциональным центром «Мои документы» и краевым Фондом капремонта заканчивается 4 апреля 2017 года.

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Как следует из релиза МФЦ, с указанной даты прием заявлений на услуги некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» прекращается во всех филиалах и подразделениях МФЦ.

Таким образом, в МФЦ более нельзя будет получить справки о задолженности или ее отсутствии по взносам на капремонт, подать заявления на внесение или изменение сведений в базу данных и так далее.

Меж тем, за второе полугодие 2016-го специалисты прикамского многофункционального центра оказали жителям Пермского края свыше 3,5 тысяч услуг регионального фонда капремонта.

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