Алкаш из пермских Шестаков стащил у путейцев рельсорез

Отделением дознания Пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего прикамца, подозреваемого в краже железнодорожного имущества.

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального полицейского подразделения, заявление о хищении поступило 13 марта 2017 года от мастера Левшинской дистанции пути. После проведения ремонтных работ по замене рельсов на главном пути станции Шестаки СвЖД в Губахинском городском округе у бригады таинственным образом пропал рельсорез - стоимостью около 37 тысяч рублей.

Но ничего мистического в этом исчезновении не оказалось. Уже на следующий день сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы вычислили того, кто был способен помочь рельсовой пиле потеряться. Выяснилось, что житель Шестаков, безработный, но не дурак выпить, шел вдоль путей и увидел, что железнодорожники оставили без присмотра какую-то интересную машинку.

Но отнюдь не любознательность заставила мужчину схватить чужой инструмент и броситься с ним бежать, покуда не поймали и не побили, а исключительно алчность и желание снова выпить - уже на деньги от сбыта краденого. Впрочем, продать рельсорез гражданин не успел - полицейские изъяли похищенную вещь раньше.