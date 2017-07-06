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В понедельник, 27 марта 2017 года, исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников встретился с депутатами Государственной Думы, избранными от Прикамья.

Предполагается, что этот формат станет постоянным, более того, участвовать в таких мероприятиях будут и спикер Законодательного собрания, и руководитель реготделения «Единой России». А представители края в нижней палате российского парламента уже назвали мероприятие конструктивным.

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В частности, на нем Максим Решетников и федеральные думцы обсудили вопросы, наиболее остро стоящие сейчас перед краевым правительством, а это, прежде всего, бюджетные проблемы 2017 и 2018 годов. Кроме того, определились с направлениями лоббирования интересов Прикамья: кто и за что отвечает.

«Договорились о взаимодействии. Назначены ответственные за федеральные проекты, которые будут курировать их в Москве. Это важно, Пермский край должен прорастать своими представителями на федеральном уровне», - пояснил «Звезде» депутат Государственной Думы Дмитрий Скриванов.

«Также обсудили вопросы, связанные со взаимодействием региональных властей с Госдумой, чтобы они на площадке Государственной Думы защищали бы свои инициативы и помогали нам, депутатам, отстаивать позицию региона», - добавил коллега Скриванова по нижней палате Дмитрий Сазонов.

Напомним, к более плотному и активному выстраиванию отношений с регионами ранее призвали российских парламентариев президент страны Владимир Путин и спикер ГосДумы Вячеслав Володин.