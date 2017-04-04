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Пермская краевая газета

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Вторник 4 апреля 2017 года

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Правосудие: убийца полуторагодовалого пермяка поедет на поселение

12:05  28.03.17 ДТП

Тремя годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении отделался мужчина, совершивший 21 ноября 2016 года смертельный наезд на мальчика полутора лет и скрывшийся с места преступления.

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, кроме срока гражданин приговорен к трехлетнему лишению водительских прав и заплатит матери ребенка миллион рублей. Судили лихача лишь за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Оказывается, преступник сумел убедить суд в том, что он даже не заметил, что кого-то сбил на своем Volkswagen Tiguan .

Напомним, ребенок шел за ручку с мамой в проезде между домами на улице Дружбы Мотовилихинского района, но неожиданно попал под удар мчавшей иномарки. Через несколько дней мальчик умер в больнице. Его убийца сам властям не сдался - он же якобы ничего не знал, и был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Фото КП-Пермь

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