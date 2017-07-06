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Пермская краевая газета

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Новости

10:38  28.03.17 Бизнес

19 вахтовых балков прикамской производственной фирмы «Пермтрансгазстрой» арестовали сотрудники отдела по особым исполнительным производствам регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, компания должна истцам около 413 млн рублей, но в добровольном порядке рассчитываться не торопится, поэтому настала пора описи имущества. В частности, жилые вагончики, на которые наложены обеспечительные меры, стоят в сумме более 30 млн. Готовится пакет документов на принудительную продажу арестованных домиков для вахтовых рабочих. В дальнейшем мероприятия по взысканию оставшейся задолженности будут продолжены.

Между тем, по данным системы «Контур.Фокус», общий долг производственной фирмы «Пермтрансгазстрой», зарегистрированной в Москве, составляет 427 млн рублей. Из них: 1,9 миллиона рублей зарплатных, 12 млн рублей недоимки по страховым взносам, а почти все остальное - исполнительские сборы, взыскиваемые самой федеральной службой.

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