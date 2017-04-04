Ребенок пострадал в Пермском крае при столкновении автобуса и ВАЗа

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Столкновение автобуса марки ПАЗ и легкового автомобиля производства Волжского автозавода произошло в Кунгурском районе Пермского края - в селе Филипповка.

Как рассказали «Звезде» в местном отделе ГИБДД, это ДТП случилось 24 марта примерно в 07:50 по вине водителя ВАЗа, который допустил сближение транспортных средств на небезопасное расстояние.

В результате, пострадали и он сам, и его несовершеннолетний пассажир. Прочие обстоятельства случившегося устанавливаются.