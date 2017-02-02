Пожарные выехали тушить дом, а спасали свиней

Серьезный пожар произошел в ночь на 2 февраля 2017 года на улице Попкова, 70 в Кунгуре.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о возгорании жилого дома поступила на пульт огнеборцев в 23:08. Но в городской службе спасения уточнили, что по прибытию подразделений на место выяснилось: пламя охватило конюшню, где хозяин подворья держал свиней.

Впрочем, потушить огонь удалось уже в 23:14, хотя к тому времени стена и потолок все же обгорели. Кроме того, спасти удалось не всех животных. Сейчас кунгурский свиновод подсчитывает убытки, а пожарные выясняют причины, по которым все произошло.

