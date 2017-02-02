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Пермская краевая газета

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Четверг 2 февраля 2017 года

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Пожарные выехали тушить дом, а спасали свиней

09:20  02.02.17 Происшествия

Серьезный пожар произошел в ночь на 2 февраля 2017 года на улице Попкова, 70 в Кунгуре.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о возгорании жилого дома поступила на пульт огнеборцев в 23:08. Но в городской службе спасения уточнили, что по прибытию подразделений на место выяснилось: пламя охватило конюшню, где хозяин подворья держал свиней.

Впрочем, потушить огонь удалось уже в 23:14, хотя к тому времени стена и потолок все же обгорели. Кроме того, спасти удалось не всех животных. Сейчас кунгурский свиновод подсчитывает убытки, а пожарные выясняют причины, по которым все произошло.

Фото Кунгурской городской службы спасения

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