Пожарные выехали тушить дом, а спасали свиней

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Четверг 2 февраля 2017 года
Серьезный пожар произошел в ночь на 2 февраля 2017 года на улице Попкова, 70 в Кунгуре.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о возгорании жилого дома поступила на пульт огнеборцев в 23:08. Но в городской службе спасения уточнили, что по прибытию подразделений на место выяснилось: пламя охватило конюшню, где хозяин подворья держал свиней.
Впрочем, потушить огонь удалось уже в 23:14, хотя к тому времени стена и потолок все же обгорели. Кроме того, спасти удалось не всех животных. Сейчас кунгурский свиновод подсчитывает убытки, а пожарные выясняют причины, по которым все произошло.
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