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Пермская краевая газета

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Автовокзальный тупик: либо снижать цены, либо получить штраф

23:03  01.02.17 Бизнес

Пермское УФАС России по результатам поступивших обращений от десяти перевозчиков приняло решение выдать ПКГУП «Автовокзал» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В частности, антимонопольный орган требует прекратить установление экономически и технологически необоснованных цен на свои услуги для перевозчиков.

В настоящее время стоимость услуг «Автовокзала» составляет (в зависимости от инфраструктуры автовокзальных комплексов) либо 17, либо 20 процентов от вырученных перевозчиками средств от продажи билетов. При этом стоимость каждой услуги ПКГУП «Автовокзал» отдельно не формируется и не тарифицируется.

Фактически перевозчик лишен возможности самостоятельно выбирать услуги, необходимые ему для осуществления предпринимательской деятельности, и обязан оплачивать полный комплекс услуг по общей цене, что ущемляет его законные интересы.

ПКГУП «Автовокзал» обязано выполнить предупреждение УФАС в десятидневный срок с момента его получения и в течение трех дней сообщить в антимонопольный орган об исполнении предупреждения. В противном случае Пермское УФАС России возбудит антимонопольное дело.

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