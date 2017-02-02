Усьво-Вишерско-Чусовскому природному парку быть уже в 2017 году

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Четверг 2 февраля 2017 года
В последний день января в администрации Чусовского района состоялись общественные слушания по созданию природного парка «Пермский» в долинах рек Усьвы, Вишеры и Чусовой.
Чусовской участок природного парка объединит уникальные природные комплексы: «Вашкур», «Глухие камни», «Гребешок», «Плакун-камень», «Шайтан» и другие. Статус особо охраняемой природной территории регионального значения позволит уберечь их от разрушения.
Но одновременно здесь будет развиваться туризм, на территории планируется оборудовать экологические тропы, места для палаточных лагерей, кемпинги и смотровые площадки.
По заказу министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Пермский государственный национальный исследовательский университет организовал экологическое обследование территории.
На слушаниях в Чусовом побывали заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, профессор Сергей Бузмаков и начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Пермского края Людмила Харун.
– После общественных слушаний проект должен будет пройти государственную экологическую экспертизу, – пояснила консультант отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского района Эльвира Швецова.
Природный парк «Пермский» планируется создать уже в 2017 году, так что не исключено: уже в ближайшие годы туристы, сплавляющиеся по реке Чусовой, заметят большие изменения в организации летнего отдыха на воде.
Юрий СОФОНОВ
Фото Дмитрия Андреева
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