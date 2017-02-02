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Пермская краевая газета

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Четверг 2 февраля 2017 года

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Мошенничество в спортшколе наказано лишь штрафом

22:47  01.02.17 Коррупция

Бывший директор Кизеловской ДЮСШ Наталья Д. была признана виновной в мошенничестве и приговорена к штрафу в 130 тысяч рублей за незаконное присвоение денежных средств.

Суд посчитал доказанным, что директор вносила ложные сведения в трудовой табель о якобы отработанных ею часах в качестве тренера-преподавателя. На самом деле она не вела занятия с детьми в указанные часы, незаконно начисляя себе зарплату за работу, которую фактически не выполняла.

Интересно, что ранее эта женщина обращалась в Кизеловский суд с жалобой на якобы незаконное увольнение, требуя восстановить себя в должности директора и выплатить зарплату за время вынужденного безделья. Однако затем по собственной инициативе отозвала судебный иск к управлению образования Кизела.

Во время следствия Наталья признала вину и выступила с ходатайством о проведении судебного разбирательства в особом порядке, что может объяснить мягкость вынесенного приговора. Судебный процесс состоялся в январе, но приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в краевом суде.

Юрий СОФОНОВ
Фото с сайта Кизеловской ДЮСШ

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