По Осе гуляет компьютерный вирус-терминатор

Осинские предприятия атаковали письма с вирусами от имени руководства района.

26 января предприятия и учреждения города Осы получили десятки электронных писем, подписанных «С уважением, администрация Осинского муниципального района» или «С уважением, администрация Осинского муниципального района, Лузянин Я. В.». Как в итоге выяснилось, письма содержали вирус-шифровальщик.

Как сообщается на официальном сайте Осинского муниципального района, выглядят такие сообщения как письма разного содержания со ссылкой внутри. Если скачать или открыть документ либо пройти по ссылке, то вирус может уничтожить все данные на компьютере.

Открыв файл или запустив ссылку, вы рискуете потерять все важные данные на компьютере и, возможно, на других компьютерах в локальной сети организации.

Мария КИРЬЯНОВА