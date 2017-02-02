За гибель работника мастер почти 2 года проведет на поселении, а фирма заплатит 1,4 млн

Мастер управляющей компании в Пермском крае получил реальный срок за гибель подчинённого, который проработал в ООО «УК «Перспектива» всего три дня: 17 мая 2016 года вышел на работу в качестве слесаря-сантехника, 19 мая погиб.

В этот день, который, как оказалось, станет последним в его жизни, слесарь-сантехник Крылов (фамилия изменена) по распоряжению мастера работал на высоте, а именно на кровле пятиэтажного дома в Березниках на улице Березниковской, 94.

Передавая коллеге листы металла для настила кровли, Крылов отцепил страховочную систему от крепления и, не удержавшись, упал с крыши. Падение оказалось смертельным.

При этом мастер, отправляя работника на ремонт кровли, знал, что Крылов не проходил обучения работам на высоте, не имеет к ним допуска, и не убедился, что тот умеет пользоваться специальными средствами защиты.

23 января 2016 года Березниковский городской суд признал виновным мастера ООО «УК «Перспектива» в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть слесаря-сантехника.

Мастеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с ООО «УК «Перспектива» будет взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время приговор Березниковского городского суда в законную силу не вступил.

На фото - улица Березниковская, 94