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Пермская краевая газета

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Четверг 2 февраля 2017 года

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Маленький сын с ножом кинулся на отца, защищая мать

19:52  01.02.17 Ну и ну!

Отца троих малолетних детей судили в Чернушинском районе Пермского края - за зверские проявления ревности.

Семейный инцидент случился, впрочем, еще в январе 2016 года, но до рассмотрения дело было доведено лишь к его концу. Согласно опубликованным материалам, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, начал избивать жену: несколько раз ударил кулаком по голове и по лицу, порвал губу - до крови, затем стал душить.

Супруга оборонялась как могла, кричала, чтобы старшие сыновья звонили в полицию, и те сделали это. Но остановили изувера не они, а самый маленький мальчик, который подбежал к наклонившемуся над матерью папаше и начал охаживать его ножом по спине. Правда, ребенок не знал, какой стороной надо, и бил рукоятью.

Тем не менее, в мозгах родителя словно что-то переключилось, и он отстал от своей жертвы. Хотя подобные акты агрессии повторялись и позже: весной, осенью, и в октябре гражданка вообще ушла жить к знакомым, забрав детей с собой. К счастью, один из них - суворовец, что несколько снижает материнские расходы.

Но, как ни странно, мировой судья отнеслась к обвиняемому достаточно лояльно и наказала его всего лишь ограничением свободы - на срок 1 год и 9 месяцев. Притом что мужчина уже имел ранее проблемы с законом: попадался на пьяной езде, и его лишили прав на 2 года.

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