Отец хотел зарезать сына за рюмку водки, плевок в душу и «шпыняние»

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Среда 1 февраля 2017 года
Сейчас в Перми -15..-17°C, пасмурно, без существенных осадков, ветер южный, 1-3 м/с
Подробный прогноз
Смертельная обида отца на недавно освободившегося из мест заключения сына довела папашу самого до скамьи подсудимых.
Как следует из материалов дела, рассматривавшегося 17 января 2017 года в одном из судебных участков Чайковского района Пермского края, отношения между родителем и его 37-летним безработным чадом стали накаляться после возвращения последнего из исправительной колонии. Тот якобы всячески издевался над пенсионером: «Как из тюрьмы вышел, шпыняет всячески, а еще шлепает по затылку, если смотрю телевизор».
Но чашу терпения гражданина переполнило то, что как-то вечером великовозрастный нахлебник отобрал у него налитую рюмку водки, выпил ее, а потом еще и плюнул в отца. В результате, у окорбленного домовладельца возник умысел припугнуть обидчика. Для этого мужчина взял в руку хлеборез и зашел в комнату к сыну, где тот отдыхал с женой на кровати.
«Я тебя зарежу», - трижды произнес родитель и отправился восвояси на кухню пить спиртное дальше. После этого отпрыск выскочил следом, собрал в их совместном жилье все колющие и режущие предметы, а затем закрылся с этим арсеналом у себя на щеколду. Но отец вернулся и теперь уже стал ломиться в запертую дверь, правда, внутрь не попал.
Зато попал под суд и был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, - угроза убийством, если она была реальна. За это пенсионер приговорен к шести месяцам ограничения свободы.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц