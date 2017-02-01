Автомобиль наехал на ребенка, катившегося с горки у ДК

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Среда 1 февраля 2017 года
Наезд на ребенка произошел 30 января 2017 года в селе Константиновка Бардымского района Пермского края.
Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды ОГИБДД ОМВД территории, мальчик катился с горки, которую взрослые построили возле сельского ДК с нарушением мер безопасности - с выходом на проезжую часть. Именно это и привело к травмированию малолетнего.
По данному факту проводится проверка, сообщили в бардымской полиции. Виновные, скорее всего, будут привлечены к административной ответственности.Фото мечети в Константиновке, mapio.net Читайте также >>>
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