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Пермская краевая газета

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Среда 1 февраля 2017 года

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Автомобиль наехал на ребенка, катившегося с горки у ДК

16:08  01.02.17 ДТП

Наезд на ребенка произошел 30 января 2017 года в селе Константиновка Бардымского района Пермского края.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды ОГИБДД ОМВД территории, мальчик катился с горки, которую взрослые построили возле сельского ДК с нарушением мер безопасности - с выходом на проезжую часть. Именно это и привело к травмированию малолетнего.

По данному факту проводится проверка, сообщили в бардымской полиции. Виновные, скорее всего, будут привлечены к административной ответственности.

Фото мечети в Константиновке, mapio.net

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