Автомобиль наехал на ребенка, катившегося с горки у ДК

Наезд на ребенка произошел 30 января 2017 года в селе Константиновка Бардымского района Пермского края.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды ОГИБДД ОМВД территории, мальчик катился с горки, которую взрослые построили возле сельского ДК с нарушением мер безопасности - с выходом на проезжую часть. Именно это и привело к травмированию малолетнего.

По данному факту проводится проверка, сообщили в бардымской полиции. Виновные, скорее всего, будут привлечены к административной ответственности.

Фото мечети в Константиновке, mapio.net