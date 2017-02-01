«Калина» добрянца сгорела на третий день после покупки

Огнеборцам Добрянки вечером 30 января 2017-го поступил вызов к дому №79 по улице Карла Маркса - горел припаркованный возле многоквартирного строения автомобиль.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 21:41, на место выехали на двух машинах 11 человек личного состава, и уже в 21:50 пламя было погашено, хотя и смогло повредить моторный отсек.

Между тем, районная газета «Зори Плюс» сообщает, что «красный петух» клюнул «Ладу-Калину», причем купленную в одном из автосалонов краевого центра за двое суток до ЧП. Владелец не успел не то, что страховку оформить, но даже зарегистрировать покупку в ГИБДД.

Теперь потерпевший намерен судиться с компанием-продавцом, хотя шансы у него невелики. Ведь машину он покупал уже подержанную и достаточно старую - 2006 года выпуска.

Фото Никиты Багаутдинова, «Зори Плюс»