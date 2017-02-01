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Пермская краевая газета

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Среда 1 февраля 2017 года

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Воришка объявлен в розыск и заочно арестован

14:22  01.02.17 Правопорядок

К заочному аресту приговорен в одном из судебных участков Орджоникидзевского района Перми ранее судимый мужчина, обвиняемый в тайном хищении чужого имущества.

Не так давно холостой и нигде не работающий пермский парень был оштрафован за кражу на 7 тысяч рублей, но затем финансовое взыскание ему заменили на 60 часов обязательных работ.

И тут гражданин пропал. Настало время получить наказание за еще одно воровство, но никто подсудимого найти не смог, несмотря на то, что он находится на подписке о невыезде.

Поэтому с 11 января в деле молодого человека добавились объявление в розыск и заочный арест. Теперь при задержании воришки его сразу ждет место в СИЗО-1.

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