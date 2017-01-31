За подряд на реконструкцию центра Перми в районе Рынка поборются местные, казанские и питерские

В столице Пермского края грядет масштабная реконструкция центра города — одни только проектно-изыскательские работы оценены в 30 млн 125 тысяч рублей.

Соответствующий открытый конкурс объявлен мэрией еще в конце 2016-го, а сам проект со всеми согласованиями и заключениями должен быть готов не позднее 20 апреля 2018-го. Таким образом, конкретные работы по изменению облика улицы Революции от Куйбышева до Попова, улицы Пушкина от Рынка до Компроса, улицы Куйбышева от Революции до Пушкина и площади Центрального рынка должны стартовать летом 2018 года.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере состоялось 30 января 2017-го, и в процедуре участвовали представители потенциальных подрядчиков: АО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан», ООО Проектная фирма «ОРТА» и ООО Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ».

Из пермских в этом перечне лишь «ОРТА» - она предлагает свои услуги за 29,9 млн рублей. Питерская «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» первоначально попросила ровно 30 миллионов, но затем отыграла цену до 26 млн 510 тысяч 220 рублей 88 копеек. А вот казанский институт готов потрудиться на благо Перми дешевле всех - за 18 млн рублей.

Какой предполагается реконструкция, зависит от будущего авторского замысла. Пока же в техзадании весьма обще обговорены лишь основные требования, из которых наиболее существенным видится устройство организованного водоотвода с проезжей части, и даже - строительство очистных сооружений для талых и дождевых вод.