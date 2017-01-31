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Пермская краевая газета

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Вторник 31 января 2017 года

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Вброс фальшивых купюр выявлен в Прикамье - сверьте номера со своими банкнотами

11:29  31.01.17 Происшествия

О появлении в Пермском крае поддельных банкнот, имитирующих купюры достоинством в 1000 и 5000 рублей, сообщают правоохранительные органы и органы местного самоуправления.

Факты сбыта фальшивых денег через торговые сети отмечены на территории Лысьвенского городского округа, а также в Перми, Кунгуре, Чусовом, Горнозаводске и Суксуне.

В частности, это купюры достоинством 1000 рублей:

- серия аМ № 2402481 - 17 штук,
- серия ТЛ № 5702202 - 9 купюр,
- серия ьН № 3702812 - 5 штук,
- серии оП № 9102++++, последние три цифры на всех купюрах номера варьируются;

а также купюры достоинством 5000 рублей:

- серия ВМ № 3884726 образца 1997 года,
- серия ба № 3876907 образца 1997 года,
- серия ба № 3876970 образца 1997 года.

К сожалению, лица, занимающиеся вбросом подделок, пока не выявлены. Поэтому правоохранительные органы не исключают, что часть фальшивых купюр может вновь появиться в обороте. При их обнаружении граждане и предприниматели должны сообщать по телефону 2-17-02 или 02.

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