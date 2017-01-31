Помощь жителей Прикамья вернула тяжело больному надежду на спасение

В «Звезде» 19 января, уже в новом году, была опубликована зарисовка Марии Паршаковой «Удержаться на краю». Речь в ней шла о пермяке Евгении Огневе, который с детства болен сахарным диабетом.

Став взрослым, он учился, работал, как и все. Но болезнь прогрессировала, в результате произошло кровоизлияние сначала в один глаз, а потом и во второй – у таких больных очень хрупкие сосуды.

После операции парень ослеп на один глаз, лечения требует и второй. И вот он узнает, что в Германии есть клиника, специализирующаяся именно на таких пациентах, оснащённая сверхточным оборудованием.

И там Евгения Огнева готовы прооперировать за 15 тысяч евро, которых у него, конечно, нет: вся его пенсия в 12 тысяч рублей уходит на лекарства, а работать он сейчас не в состоянии. Тогда человек обратился через газету «Звезда» за помощью к жителям края. И представьте себе: люди откликнулись.

После публикации статьи на счёт Евгения Огнева (тоже опубликованный в газете) только за три дня поступило более 12 тысяч рублей. Несмотря на то что он перенёс недавно операцию на суставе в клинике Илизарова и может передвигаться лишь на костылях, он зашёл лично поблагодарить газету и всех тех добрых людей, что откликнулись на его просьбу о помощи.

Как признался Евгений, он был просто поражен такой людской отзывчивостью. А мы повторяем реквизиты для тех, кто захочет помочь этому мужественному человеку.