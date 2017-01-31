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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 31 января 2017 года

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Помощь жителей Прикамья вернула тяжело больному надежду на спасение

23:25  30.01.17 Здоровье

В «Звезде» 19 января, уже в новом году, была опубликована зарисовка Марии Паршаковой «Удержаться на краю». Речь в ней шла о пермяке Евгении Огневе, который с детства болен сахарным диабетом.

Став взрослым, он учился, работал, как и все. Но болезнь прогрессировала, в результате произошло кровоизлияние сначала в один глаз, а потом и во второй – у таких больных очень хрупкие сосуды.

После операции парень ослеп на один глаз, лечения требует и второй. И вот он узнает, что в Германии есть клиника, специализирующаяся именно на таких пациентах, оснащённая сверхточным оборудованием.

И там Евгения Огнева готовы прооперировать за 15 тысяч евро, которых у него, конечно, нет: вся его пенсия в 12 тысяч рублей уходит на лекарства, а работать он сейчас не в состоянии. Тогда человек обратился через газету «Звезда» за помощью к жителям края. И представьте себе: люди откликнулись.

После публикации статьи на счёт Евгения Огнева (тоже опубликованный в газете) только за три дня поступило более 12 тысяч рублей. Несмотря на то что он перенёс недавно операцию на суставе в клинике Илизарова и может передвигаться лишь на костылях, он зашёл лично поблагодарить газету и всех тех добрых людей, что откликнулись на его просьбу о помощи.

Как признался Евгений, он был просто поражен такой людской отзывчивостью. А мы повторяем реквизиты для тех, кто захочет помочь этому мужественному человеку.

Реквизиты для помощи:
Получатель: ОГНЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Счет получателя: 42307810149776114617. Банк получателя: Пермское отделение Западно-Уральского банка Сбербанка России. Карта № 639002499021757015. WEBMONEY: R250924898447, Z437640636646. «Яндекс.Деньги»: 410013758111260. Qiwi: 79027976102.
Тел. 8-902-79-76-102.

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