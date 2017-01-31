Массовый мор рыбы в Лысьве вызвали коммунальщики

При промывке фильтров ООО «Лысьва-теплоэнерго», которое снабжает теплом жителей города, допустило сброс в реку Лысьву вредных стоков с высокой концентрацией меди и цинка, вызвавших массовую гибель рыбы в городских водоёмах.

Жители Лысьвы заметили косяки мёртвой рыбы, которая плыла по реке в месте сброса сточных вод коммунального предприятия 30 декабря 2016 года. Лысьвенский комитет по охране окружающей среды и природопользованию направил в прокуратуру результаты проверки, подтвердившие опасения жителей.

Как оказалось, концентрированный сброс опасных веществ произошёл из-за того, что промывку фильтров «Лысьва-теплоэнерго» решило провести при остановленном теплоагрегате.

– Специалисты предприятия не должны были промывать фильтры, когда было недостаточное количество воды, – объясняет председатель Лысьвенского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Михута. – В результате этот концентрированный сгусток вредных веществ попал в речку, как раз туда, где собирается рыба, привлечённая сточными водами. Крупная рыба сумела уйти, а мелкая погибла, что сразу заметили жители и позвонили нам. Такой случай уже был около десяти лет назад, поэтому ООО «Лысьва-теплоэнерго» должно принять меры, чтобы не допустить его повторения.

По словам Сергея Михуты, решение о штрафных санкциях, которые будут наложены на предприятие, будет приниматься Росприроднадзором.

Юрий СОФОНОВ

Фото из архива rspin.com